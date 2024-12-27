"رغم الهدف القاتل".. منتخب قطر يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام الكويت

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع منتخب قطر منافسات النسخة الجارية من كأس الخليج بعدما تعادل بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة مع نظيره الكويتي في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقدم منتخب الكويت بهدف بعد مرور 74 دقيقة عن طريق اللاعب محمد دحام، قبل أن يتعادل منتخب قطر بهدف في الدقيقة 90+11 عن طريق لاعبه محمد مونتاري.

التعادل رفع رصيد منتخب قطر إلى النقطة 2 متذيلاً جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات. ورفع التعادل رصيد منتخب الكويت إلى النقطة 5 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب عمان المتصدر.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

منتخب الإمارات يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام عمان