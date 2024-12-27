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"رغم الهدف القاتل".. منتخب قطر يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام الكويت

06:49 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

الكويت وقطر بكأس الخليج

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودع منتخب قطر منافسات النسخة الجارية من كأس الخليج بعدما تعادل بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة مع نظيره الكويتي في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقدم منتخب الكويت بهدف بعد مرور 74 دقيقة عن طريق اللاعب محمد دحام، قبل أن يتعادل منتخب قطر بهدف في الدقيقة 90+11 عن طريق لاعبه محمد مونتاري.

التعادل رفع رصيد منتخب قطر إلى النقطة 2 متذيلاً جدول ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات. ورفع التعادل رصيد منتخب الكويت إلى النقطة 5 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب عمان المتصدر.

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منتخب الإمارات يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام عمان

الكويت ضد قطر منتخب قطر منتخب الكويت كأس الخليج خليجي 26
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