لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

إيبسويتش تاون

خليجي 26

الكويت

1 1
16:30

قطر

خليجي 26

الإمارات

1 1
16:30

عمان

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

6 0
14:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

8 0
14:30

الطيران

جميع المباريات

إعلان

منتخب الإمارات يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام عمان

06:41 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

منتخب عمان والإمارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع المنتخب الإماراتي منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس الخليج بعدما تعادل بهدف لمثله أمام نظيره العماني مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقدم المنتخب الإماراتي بهدف بعد مرور 20 دقيقة سجله اللاعب يحيى الغساني، ثم تعادل منتخب عمان بهدف في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب عبدالرحمن المشيفري.

التعادل رفع رصيد منتخب عمان إلى النقطة 5 في صدارة المجموعة حال انتهاء مباراة الكويت وقطر بالتعادل بهدف لمثله.

وعلى الجانب الآخر رفع التعادل رصيد منتخب الإمارات إلى نقطتين في المركز الثالث ليودع المسابقة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"ليس مدربًا".. رونالدو يكشف عن مستقبله في مجال الكرة بعد اعتزاله

عمان ضد الإمارات منتخب عمان منتخب الإمارات كأس الخليج خليجي 26
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية