منتخب الإمارات يودع كأس الخليج بعد التعادل أمام عمان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ودّع المنتخب الإماراتي منافسات النسخة الجارية من بطولة كأس الخليج بعدما تعادل بهدف لمثله أمام نظيره العماني مساء اليوم الجمعة في ختام منافسات دور المجموعات.

وتقدم المنتخب الإماراتي بهدف بعد مرور 20 دقيقة سجله اللاعب يحيى الغساني، ثم تعادل منتخب عمان بهدف في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب عبدالرحمن المشيفري.

التعادل رفع رصيد منتخب عمان إلى النقطة 5 في صدارة المجموعة حال انتهاء مباراة الكويت وقطر بالتعادل بهدف لمثله.

وعلى الجانب الآخر رفع التعادل رصيد منتخب الإمارات إلى نقطتين في المركز الثالث ليودع المسابقة دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

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