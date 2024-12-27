"ليس مدربًا".. رونالدو يكشف عن مستقبله في مجال الكرة بعد اعتزاله

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو عن مستقبله في مجال الساحرة المستديرة عقب الاعتزال.

وقال اللاعب صاحب الـ39 عاماً خلال كلمته بحفل جوائز جلوب سوكر مساء اليوم الجمعة:"لن أصبح مدربًا بعد الاعتزال أفكر في أن أكون مالك نادي بعد الاعتزال".

وأتم لاعب النصر تصريحاته بخصوص مستقبله بقوله: "تذكروا كلامي.. سأكون مالك نادي كبير في المستقبل".

ويمتلك النجم البرتغالي استثمارات في مجالات مختلفة؛ إذ يمتلك علامة تجاربة باسمه للعطور بجانب مجموعة من الفنادق السياحية بالإضافة إلى شراء حصة بنسبة 10% بشركة تصنيع خزف برتغالية.

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