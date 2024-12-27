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تاريخي.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة هنري في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي؟

03:30 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح من مباراة ليستر سيتي
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
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كتب - محمد القرش:

اقترب الجناح المصري، محمد صلاح، من معادلة الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال والدوري الإنجليزي، في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

وسجل صلاح هدف في فوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف على ملعب أنفيلد، في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويتبقى لمحمد صلاح هدفين فقط من معادلة عدد أهداف تيري هنري البالغ 175 هدفا عبر التاريخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

7.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

8.محمد صلاح - 173 هدفا في 280 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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