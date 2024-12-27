تقارير تكشف اقتراب نجم ليفربول من الانضمام إلى ريال مدريد

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، اقتراب النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد من الانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع "ريليفو" الإسباني، أن تعاقد نادي ريال مدريد مع النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد قد يتم بشكل في الصيف المقبل 2025.

وأشار الموقع، أن نادي ريال أبلغ ليفربول بشكل رسمي برغبته في التفاوض مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، هناك توقعات كبيرة داخل النادي الملكي بأن أرنولد سيكون جزء من تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع، أن نادي ليفربول الإنجليزي قد يتمسك بالظهير الأيمن للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، حتى وأن كان عقده سينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وشارك أرنولد خلال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول في 22 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم 5 تمريرات حاسمة.

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