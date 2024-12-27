كأس الخليج.. صدام بين الإمارات وعمان وفرصة أخيرة لقطر

كتبت-هند عواد:

تنطلق مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الخليج "خليجي 26"، اليوم الجمعة، وتشهد المجموعة الأولى، مواجهتين حاسمتين، بين الإمارات وعمان والكويت وقطر.

موعد مباراة الإمارات وعمان

يواجه منتخب الإمارات نظيره العماني، في الرابعة والنصف عصر اليوم، وتبحث عمان عن نقطة على الأقل، لحسم التأهل.

وتتصدر عمان جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب الكويتي، بنفس عدد النقاط، فيما يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث بنقطة وحيدة، وتتذيل قطر المجموعة بنقطة هي الأخرى.

وهكذا، يحتاج منتخب عمان للتعادل أو الفوز للتأهل إلى نصف النهائي، كأول أو ثاني المجموعة على التوالي، فيما يحتاج منتخب الإمارات للفوز (يصل للنقطة 4)، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى.

موعد مباراة الكويت وقطر

يواجه منتخب الكويت نظيره قطر، في الرابعة والنصف عصر اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الخليج.

ويحتاج منتخب الكويت للتعادل أو الفوز لحسم التأهل، فيما يحتاج منتخب قطر للفوز (يصل للنقطة 4)، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى.

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