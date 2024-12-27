يتصدر كل شئ.. محمد صلاح يسيطر على كرة القدم الأوروبية

لا يتوقف عن صناعة التاريخ.. صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ الدوري

كتب - محمد القرش:

واصل اللاعب المصري، محمد صلاح، تألقه وتعملقه مع ليفربول في جميع البطولات التي شارك فيها بالموسم الجاري 2024/25.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 19 مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم، والهدف السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز تحديدا.

وشارك في 34 هدفا حتى الآن (سجل 19 هدفا، وقدم 15 تمريرة حاسمة)، مما جعله يتصدر جداول الهدافين والأكثر تقديما للأهداف في البريميرليج والدوريات الـ5 الكبرى.

محمد صلاح يسيطر على كرة القدم الأوروبية

- أكثر من ساهم في الدوري الإنجليزي

- أكثر من سجل في الدوري الإنجليزي

- أكثر من صنع في الدوري الإنجليزي

- أكثر من ساهم في الدوريات الخمس الكبرى

- أكثر من سجل في الدوريات الخمس الكبرى

- أكثر من صنع في الدوريات الخمس الكبرى

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