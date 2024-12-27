"مدرب ميلان السابق".. نادي الشباب السعودي يعلن المدير الفني الجديد للفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الشباب السعودي، تعاقده مع المدير الفني التركي فاتح تريم، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً للبرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الشباب السعودي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للمدير الفني التركي وعلق عليها: "مرحباً بالسيد فاتح تريم، مديراً فنياً لكبير العاصمة".

وكان البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني السابق للشباب، قام بفسخ تعاقده مع الفريق، لتولي القيادة الفنية لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويحتل فريق الشباب، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة جمعهم من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وسبق لتريم تولي القيادة الفنية للعديد من الأندية، أبرزها تدريب فريق جالاتا سراي التركي، ميلان الإيطالي وبانثنياكوس اليوناني، بالإضافة إلى تولي القيادة الفنية لمنتخب تركيا، خلال الفترة من أغسطس 2005 حتى يناير 2006.