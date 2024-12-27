ماذا قدم ليفربول تحت قيادة أرني سلوت؟

كتبت-هند عواد:

واصل ليفربول تألقه تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق، بالفوز على ليستر سيتي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لينفرد الريدز بصدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

وتولى أرني سلوت تدريب ليفربول، يوم 1 يوليو 2024، وأدار 26 مباراة للفريق بمختلف البطولات، فاز الفريق في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

وجاءت أرقام ليفربول تحت قيادة أرني سلوت، كالآتي:

الدوري الإنجليزي: 17 مباراة – 13 فوز – 3 تعادل – 1 هزيمة

دوري أبطال أوروبا: 6 مباراة – 6 فوز – 0 تعادل – 0 هزيمة

كأس الرابطة: 3 مباراة – 3 فوز – 0 تعادل – 0 هزيمة

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