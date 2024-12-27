لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

إيبسويتش تاون

خليجي 26

الكويت

- -
16:30

قطر

خليجي 26

الإمارات

- -
16:30

عمان

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
14:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

الطيران

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم ليفربول تحت قيادة أرني سلوت؟

12:10 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

أرني سلوت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

واصل ليفربول تألقه تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق، بالفوز على ليستر سيتي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لينفرد الريدز بصدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه.

وتولى أرني سلوت تدريب ليفربول، يوم 1 يوليو 2024، وأدار 26 مباراة للفريق بمختلف البطولات، فاز الفريق في 22 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

وجاءت أرقام ليفربول تحت قيادة أرني سلوت، كالآتي:

الدوري الإنجليزي: 17 مباراة – 13 فوز – 3 تعادل – 1 هزيمة

دوري أبطال أوروبا: 6 مباراة – 6 فوز – 0 تعادل – 0 هزيمة

كأس الرابطة: 3 مباراة – 3 فوز – 0 تعادل – 0 هزيمة

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والطيران في الدوري المصري للسيدات والقناة الناقلة

ليفربول أرني سلوت ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان