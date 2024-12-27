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"إنيستا بيدرس معايا".. أحمد فتحي يتحدث عن دخول مجال التدريب بعد الاعتزال

11:34 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

أحمد فتحي

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كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد فتحي لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، عن رغبته في الالتحاق بمجال التدريب، بعد اعتزال كرة القدم.

وقال أحمد فتحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أرغب في العمل بمجال التدريب، وحاليا أدرس للحصول على الرخصة في دبي، وهذا لأنني لعبت وحصلت على العديد من البطولات".

وأضاف: "قدمت للحصول على الرخصة قبل غلق باب التقديم بقليل، ومعي في الرخصة ونجم برشلونة السابق إنيستا، لم أكن أتوقع ما أدرسه، وفي الوقت ذاته أشفق على المدربين".

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أحمد فتحي الأهلي بيراميدز إنيستا مجال التدريب
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