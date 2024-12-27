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هل يتوج بالكرة الذهبية؟.. أرقام صلاح تتفوق على صاحب جائزة الأفضل في العالم 2024

12:00 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    رودري أفضل لاعب في العالم (5)
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    فينيسيوس بجائزة ذا بيست
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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كتب - محمد القرش:

يشهد الموسم الجاري 2024/25 توهج اللاعب المصري، محمد صلاح، مع ليفربول في جميع المسابقات التي يشارك بها.

وسجل صلاح هدف في فوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 34 في موسم 2024/25 بجميع المسابقات، متفوقا عن أقرب منافسيه ومواطنه عمر مرموش صاحب الـ 20 مساهمة.

وفي جوائز الأفضل في العالم لموسم 2023/24، حصد فينيسيوس جونيور جائزة "ذا بيست" بعدما ساهم في 37 هدفا خلال 40 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات.

واحتل الجناح البرازيلي المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية بعدما حصدها رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، لكن انتقدت العديد من الجماهير حصول اللاعب الإسباني على الجائزة، في إشارة منهم لإستحقاق فينيسيوس الحصول عليها.

وخلال موسم 2023/24، ساهم رودري في 23 هدفا (سجل 9 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة)، وحصد بطولة الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وبات محمد صلاح على بُعد مساهمتين فقط في 25 مباراة، لمعادلة عدد إسهامات فينيسيوس جونيور خلال موسم كامل، حيث وضعت العديد من التقارير اللاعب المصري في مقدمة سباق الكرة الذهبية للموسم الجاري.

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محمد صلاح الكرة الذهبية فينيسيوس جونيور رودري ذا بيست
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