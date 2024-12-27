هل يتوج بالكرة الذهبية؟.. أرقام صلاح تتخطى صاحب جائزة الأفضل في العالم 2024

لا يتوقف عن صناعة التاريخ.. صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ الدوري

كتب - محمد القرش:

يشهد الموسم الجاري 2024/25 توهج اللاعب المصري، محمد صلاح، مع ليفربول في جميع المسابقات التي يشارك بها.

وسجل صلاح هدف في فوز ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح للمساهمة التهديفية رقم 34 في موسم 2024/25 بجميع المسابقات، متفوقا عن أقرب منافسيه ومواطنه عمر مرموش صاحب الـ 20 مساهمة.

وفي جوائز الأفضل في العالم لموسم 2023/24، حصد فينيسيوس جونيور جائزة "ذا بيست" بعدما ساهم في 37 هدفا خلال 40 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات.

واحتل الجناح البرازيلي المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية بعدما حصدها رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي، لكن انتقدت العديد من الجماهير حصول اللاعب الإسباني على الجائزة، في إشارة منهم لإستحقاق فينيسيوس الحصول عليها.

وخلال موسم 2023/24، ساهم رودري في 23 هدفا (سجل 9 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة)، وحصد بطولة الدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وبات محمد صلاح على بُعد مساهمتين فقط في 25 مباراة، لمعادلة عدد إسهامات فينيسيوس جونيور خلال موسم كامل.

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