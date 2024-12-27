"ملك".. ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

لا يتوقف عن صناعة التاريخ.. صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ الدوري

كتب - محمد القرش:

تغنى ليفربول بالجناح المصري، محمد صلاح، بعد وصوله إلى 100 هدف على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على منصة "فيسبوك" صورة لمحمد صلاح وهو يرتدي تاج وبجانبة كلمة "ملك".

يُذكر أن صلاح يعتلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، متفوقا على إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 13 هدفا.

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