لا يتوقف عن صناعة التاريخ.. صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي
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كتب - محمد القرش:
واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تألقه وصناعة التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى الريدز في موسم 2017.
وسجل صلاح الهدف الثالث في فوز ليفربول على نظيره ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر.
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع في أكثر من 10 مباريات متتالية خلال 3 مواسم مختلفة.
يُذكر أنه لم يستطع أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيق هذا الرقم أكثر من مرة واحدة.
🔥⚽ محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول بطريقة مذهلة! #الدوري_الإنجليزي #ليفربول #محمد_صلاح pic.twitter.com/o3vVdoGpPu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024
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