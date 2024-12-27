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لا يتوقف عن صناعة التاريخ.. صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي

09:37 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    لحظة تسديد صلاح ركلة الجزاء
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

واصل الجناح المصري، محمد صلاح، تألقه وصناعة التاريخ مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انضمامه إلى الريدز في موسم 2017.

وسجل صلاح الهدف الثالث في فوز ليفربول على نظيره ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع في أكثر من 10 مباريات متتالية خلال 3 مواسم مختلفة.

يُذكر أنه لم يستطع أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيق هذا الرقم أكثر من مرة واحدة.

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