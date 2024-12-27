قائمة أكثر الفرق تحقيقاً للفوز خلال جولة البوكسينج داي في تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

انطلقت أمس الخميس مباريات اليوم الأول من الجولة ال 18 بالدوري الإنجليزي "جولة الوكسينج داي"، التي شهدت إقامة 8 مباريات في المسابقة.

ومن أبرز المباريات التي أقيمت أمس الخميس، هى مباراة ليفربول أمام نظيره ليستر سيتي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما شهدت مباريات أمس بجولة البوكسينج داي تعرض فريق تشيلسي للهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد من فولهام.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره إيفرتون.

وبهذا الفوز نجح فريق ليفربول، في الصعود إلى المركز الثاني، في قائمة أكثر الفرق تحقيقاً للفوز في جولة البوكسينج داي برصيد 17 فوزاً، فيما يتصدر القائمة فريق مانشستر يونايتد برصيد 21 فوز.

وجاءت قائمة أكثر الفرق تحقيقاً للفوز في جولة البوكسينج داي كالتالي:

1- مانشستر يونايتد.. 21 فوزاً.

2- ليفربول.. 17 فوزاً.

3- آرسنال.. 16 فوزاً.

4- تشيلسي.. 13 فوزاً.

5- توتنهام هوتسبير.. 13 فوزاً.

6- إيفرتون.. 11 فوزاً.

7- مانشستر سيتي.. 11 فوزاً.

8- بلاكبيرن روفرز.. 7 انتصارات.

9- وست هام يونايتد.. 7 انتصارات.

10- أستون فيلا.. 5 انتصارات.

ويعود أصل تسمية "البوكسينج داي" إلى تقليد قديم للعائلات في بريطانيا، حيث يتم جمع صناديق الهدايا التي تم توزيعها في يوم عيد الميلاد "25 ديسمبر"، وهو اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد الكريسماس، في اليوم التالي وهو يوم 26 "البوكسينج داي".