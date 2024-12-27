"ساهم في تغيير النتيجة".. بيان رسمي من المصري البورسعيدي ضد طاقم تحكم

كتب - محمد عبد الهادي:

يعد مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، مثال حي للشاب المصري الذي يتحدى الظروف ويحقق أحلامه، حيث تمكن أن يبدأ مشواره في كرة القدم من شوارع قريته في الغربية إلى ملاعب أوروبا، ليثبت أن الإصرار والعمل الجاد يمكنهما تحقيق المستحيل.

ومصطفى محمد هو أحد أبرز المهاجمين المصريين الذين تألقوا في السنوات الأخيرة، بعدما اشتهر بمهاراته التهديفية وقوته البدنية الكبيرة.

نشأة مصطفى محمد والبدايات

تاريخ الميلاد: 28 نوفمبر 1997، وُلد لعائلة بسيطة، وبدأ لعب كرة القدم في الشوارع المحلية قبل أن ينضم إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، بدأ مصطفى مسيرته مع فريق الشباب في الزمالك وبرز كمهاجم قوي وواعد، لم يحصل على فرصة كافية في الفريق الأول في البداية، مما دفع النادي لإعارته لاكتساب الخبرة.

إعارات متعددة لمصطفى محمد:

طلائع الجيش (2017-2018)

وخرج مصطفى محمد علىسبيل الإعارة إلى طلائع الجيش، حيث لعب موسمين وأظهر قدراته التهديفية، بعدما سجل 12 هدفًا وصنع 6 أهداف في 29 مباراة.

طنطا (2016-2017)

لعب مع طنطا كإعارة قصيرة، ورغم قلة أهدافه، لكنه برز كأحد أفضل المهاجمين في الدوري المصري بعد تسجيله لأهداف حاسمة، حيث سجل معهم 6 أهداف فقط في 23 مباراة.

الداخلية (2018-2019)

انضم للداخلية على سبيل الإعارة، واستمر في تقديم أداء جيد رفقة الفريق، بعدما سجل 4 أهداف في 17 مباراة، خاضهم مع الفريق.

العودة إلى الزمالك (2019-2021)

تألق مصطفى مع الزمالك بعد عودته، وأصبح المهاجم الأساسي للفريق حتى خرج للاحتراف الأوروبي، في عام 2021، وخاض مع الزمالك في إجمالي مبارياته 53 سجل فيها 19 هدفًا.

مصطفى محمد والمشوار الأوروبي:

جالطة سراي التركي (2021-2023)

انتقل إلى الدوري التركي على سبيل الإعارة في يناير 2021، وقدم بداية رائعة مع الفريق التركي، مما جعله يوقع عقدًا دائمًا ويفعل بند الشراء، وشارك مصطفي محمد مع جالطة سراي في 57 مباراة سجل 17 هدفًا.

نانت الفرنسي (2023 - حتى الآن)

وفي عام 2023، انتقل مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي مع نادي نانت، سجل أهدافًا حاسمة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وأصبح أحد أبرز المهاجمين في الفريق.

ولعب مصطفى محمد مع نانت حتى الأن، منذ انضمامه إلى الفريق 94 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفاً وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

المسيرة الدولية لمصطفى محمد:

منتخب مصر الأولمبي

شارك مع المنتخب الأولمبي المصري في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا 2019، وقاد المنتخب للتتويج بالبطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وتمكن مصطفي محمد من تسجيل 4 أهداف خلال البطولة، منها هدف في النهائي ضد كوت ديفوار.

المنتخب الأول

وظهر مصطفى محمد مع المنتخب الأول في عام 2019، وسجل أهدافًا مهمة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، حيث شارك اللاعب مع الفراعنة في 45 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً.