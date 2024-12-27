جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم أبرزهم إقامة مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد مباريات اليوم أيضاً، إقامة لقائين في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وجاء جدول المباريات اليوم كالآتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برايتون ضد برينتفورد..9:30 مساء.. "بي إن سبورتس".

آرسنال ضد إبسويتش تاون..10:15 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

كأس الخليج العربي:

الكويت ضد قطر..4:30 مساء.. "الكأس 1"

الامارات ضد عمان..4:30 مساء.. "الكأس 2".