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الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

إيبسويتش تاون

خليجي 26

الكويت

- -
16:30

قطر

خليجي 26

الإمارات

- -
16:30

عمان

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك

- -
14:30

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

05:51 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

كرة قدم

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تقام اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم أبرزهم إقامة مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد مباريات اليوم أيضاً، إقامة لقائين في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وجاء جدول المباريات اليوم كالآتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

برايتون ضد برينتفورد..9:30 مساء.. "بي إن سبورتس".

آرسنال ضد إبسويتش تاون..10:15 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

كأس الخليج العربي:

الكويت ضد قطر..4:30 مساء.. "الكأس 1"

الامارات ضد عمان..4:30 مساء.. "الكأس 2".

جدول مباريات اليوم الدوري الإنجليزي البريميرليج كأس الخليج العربي خليجي 26
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