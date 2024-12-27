ملف رياضة مصراوي.. فوز الأهلي على المصري البورسعيدي.. تعليق مارسيل كولر.. رقم تاريخي لصلاح

كتب - يوسف محمد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها فوز الأهلي على المصري البورسعيدي، تعليق مارسيل كولر على المباراة وتحقيق محمد صلاح رقماً تاريخياً في مباراة ليستر سيتي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الخميس.

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب فريق المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"الصدارة بيضاء".. جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة

اختتمت أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري، بعد إقامة 4 مباريات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"ساهم في تغيير النتيجة".. بيان رسمي من المصري البورسعيدي ضد طاقم تحكم مباراته أمام الأهلي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، احتجاجه على طاقم تحكيم مباراة فريق أمام المصري البورسعيدي، التي أقيمت أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإدارة تحكيمية لمحمود البنا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

"بعد هدف ليستر".. رقم تاريخي لمحمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق العديد من الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

ليفربول يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى ليستر سيتي

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

الأهلي يحقق الفوز على حساب المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة اقتراب بغداد بونجاح من الانضمام للنادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة اقتراب النجم الجزائري بغداد بونجاح من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).

بعد غياب 222 يوما.. علي معلول يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية

يستعيد الأهلي محترفه التونسي علي معلول، الذي تعرض للإصابة بوتر أكيليس قبل 222 يوما، بالتحديد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، يوم 18 مايو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا).