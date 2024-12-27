ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. شكر أفشة لإمام عاشور.. نيمار وأصدقائه

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زملائه بالفريق خلال الاحتفال بالفوز على فريق ليستر سيتي.

وشارك محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، متابعيه صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وقام النجم البرازيلي نيمار جونيور، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

كما نشر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، صورة له رفقة زميله السابق عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وحرص يحيى عطية الله لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الاحتفال بهدفه في مرمى المصري البورسعيدي أمس.

ووجه محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي الشكر لزميله بالفريق إمام عاشور، من خلال صورة تجمعهما معاً وعلق عليها: "شكراً اخويا".

ونشر عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

كما نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك أشرف داري لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.