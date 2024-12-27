"عيد ميلاد سعيد".. محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول بشأن مستقبله
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كتبت-هند عواد:
وجه المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى جماهير الريدز، بعد الفوز المثير على ليستر سيتي على ليستر سيتي، بنتيجة 3-1.
وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث، في شباك ليستر سيتي، وحرص على توجيه رسالة للجماهير، بشأن مستقبله.
وقال محمد صلاح في تصريحات لـ"أمازون برايم" ردا على تجديد تعاقده: "أريد أن أقول للجماهير عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة، وسأراهم في المباراة القادمة هنا (مباراة مانشستر يونايتد يوم رأس السنة)".
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