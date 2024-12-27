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ليفربول في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات الخميس

12:31 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

كأس الدوري الإنجليزي

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

اختتمت منافسات اليوم الأول من جولة "البوكسينج داي"، للدوري الإنجليزي، والتي انطلقت الخميس، بإقامة 8 مباريات مشتعلة.

وشهدت الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، العديد من المفاجآت أبرزها خسارة تشيلسي من فولهام 2-1، وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بهدف لكل منهما.

بينما نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بثلاثية على نظيره ليستر سيتي، ليحلق منفردًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

1- ليفربول .. 42 نقطة.

2- تشيلسي .. 35 نقطة.

3- نوتينجهام .. 34 نقطة.

4- آرسنال .. 33 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد .. 29 نقطة.

6- بورنموث .. 29 نقطة.

7- مانشستر سيتي .. 28 نقطة.

8- فولهام .. 28 نقطة.

9- أستون فيلا .. 28 نقطة.

10- برايتون .. 25 نقطة.

11- توتنهام .. 23 نقطة.

12- برينتفورد .. 23 نقطة.

13- وست هام .. 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد .. 22 نقطة.

15- إيفرتون .. 17 نقطة.

16- كريستال بالاس .. 17 نقطة.

17- وولفرهامبتون .. 15 نقطة.

18- ليستر سيتي .. 14 نقطة.

19-إيبسويتش تاون .. 12 نقطة.

20- ساوثامبتون .. 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي البريميرليج جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول وليستر سيتي
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