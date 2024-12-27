ليفربول في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباريات الخميس
كتب ـ محمد عبدالهادي:
اختتمت منافسات اليوم الأول من جولة "البوكسينج داي"، للدوري الإنجليزي، والتي انطلقت الخميس، بإقامة 8 مباريات مشتعلة.
وشهدت الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، العديد من المفاجآت أبرزها خسارة تشيلسي من فولهام 2-1، وتعادل مانشستر سيتي مع إيفرتون بهدف لكل منهما.
بينما نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بثلاثية على نظيره ليستر سيتي، ليحلق منفردًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
1- ليفربول .. 42 نقطة.
2- تشيلسي .. 35 نقطة.
3- نوتينجهام .. 34 نقطة.
4- آرسنال .. 33 نقطة.
5- نيوكاسل يونايتد .. 29 نقطة.
6- بورنموث .. 29 نقطة.
7- مانشستر سيتي .. 28 نقطة.
8- فولهام .. 28 نقطة.
9- أستون فيلا .. 28 نقطة.
10- برايتون .. 25 نقطة.
11- توتنهام .. 23 نقطة.
12- برينتفورد .. 23 نقطة.
13- وست هام .. 23 نقطة.
14- مانشستر يونايتد .. 22 نقطة.
15- إيفرتون .. 17 نقطة.
16- كريستال بالاس .. 17 نقطة.
17- وولفرهامبتون .. 15 نقطة.
18- ليستر سيتي .. 14 نقطة.
19-إيبسويتش تاون .. 12 نقطة.
20- ساوثامبتون .. 6 نقاط.
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