"بعد هدف ليستر".. رقم تاريخي لمحمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق العديد من الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث للريدز في مرمى ليستر سيتي، في اللقاء، الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف نجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبفوز فريق ليفربول على ليستر سيتي، نجح في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما توقف رصيد ليستر عند النقطة رقم 14 في المركز ال 18 بجدول الترتيب.

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