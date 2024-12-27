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"بعد هدف ليستر".. رقم تاريخي لمحمد صلاح في بطولة الدوري الإنجليزي

12:26 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع لاعبي ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق العديد من الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث للريدز في مرمى ليستر سيتي، في اللقاء، الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف نجح صلاح في الوصول إلى الهدف رقم 100 له على أرض فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبفوز فريق ليفربول على ليستر سيتي، نجح في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما توقف رصيد ليستر عند النقطة رقم 14 في المركز ال 18 بجدول الترتيب.

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محمد صلاح ليفربول وليستر سيتي فوز ليفربول على ليستر سيتي الدوري الإنجليزي البريميرليج
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