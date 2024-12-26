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وولفرهامبتون يفوز على مانشستر يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

11:03 م الخميس 26 ديسمبر 2024

مباراة وولفرهامبتون ومان يونايتد

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كتب - مراسل مصراوي:

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، بفوز فريق وولفرهامبتون بهدفين دون مقابل.

وأحرز ثنائية وولفرهامبتون في اللقاء، كلا من اللاعب ماتيوس كونها في الدقيقة 57، هوانج هي تشان في الدقيقة 9+90.

وشهدت المباراة، إشهار حكم اللقاء بطاقة حمراء للاعب فريق مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة 47، بعد تدخل قوي على لاعب فريق وولفرهامبتون.

وبهذا الفوز رفع فريق وولفرهامبتون رصيده الي النقطة رقم 15 ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 22 في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

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