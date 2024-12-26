ليفربول يواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى ليستر سيتي

"نحن بعيدون".. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده والفوز بالكرة الذهبية

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

متابعة- يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 42 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة رقم 14 في المركز ال 18 بجدول الترتيب.

ودخل ليفربول مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير في

الدفاع: جوميز، فان دايك، روبرتسون، أرنولد

الوسط: ماك أليستر، جونز، جرافينبيرخ

الهجوم: صلاح، نونيز، جاكبو

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: داني ورد.

خط الدفاع: جيمس جاستن- كونور كوادي- يانيك فيسترجارد- فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: بوباكاري سوماري- أوليفر سكيب.

الهجوم كيسي ماكاتير- فاكوندو بونانوتي- بلال الخنوس- جيمي فاردي.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 5: ضغط من لاعبي ليفربول لإحراز الههدف الأول في اللقاء.

الدقيقة 6: جوردان أيو يحرز الهدف الأول لليستر سيتي.

الدقيقة 10: خطأ لصالح ليستر سيتي في وسط الملعب.

الدقيقة 12: رأسية من داروين نونيز مهاجم ليفربول ولكنها تمر اعلى العارضة.

الدقيقة 17: ركلة ركنية لصالح ليفربول نفذها أرنولد ولكنها مرت دون خطورة.

الدقيقة 26: رأسية من ربوبرتسون لاعب ليفربول ترتد من القائم الأيسر.

الدقيقة 32: ركلة ركنية لليفربول نفذها أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء، نجح دفاع ليستر في إبعادها.

الدقيقة 37: بطاقة صفراء لجو جوميز لاعب ليفربول.

الدقيقة 41: تسديدة من أرنولد لاعب ليفربول ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: فرصة هدف محقق ضائعة من محمد صلاح، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطت بالعارضة.

الدقيقة 1+45: ليفربول يحرز هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: الهدف الثاني لليفربول عن طريق كورتيس جونز.

الدقيقة 55: توقف المباراة لإصابة لاعب ليستر سيتي.

الدقيقة 63: تسديدة قوية من لاعب ليفربول داروين نونير من داخل منطقة جزاء ليستر سيتي، يتصدى لها حارس ليستر ببراعة.

الدقيقة 68: هدف ملغي لليفربول بداعي التسلل على كودي جاكبو المتداخل في الهجمة، حكم الفار يؤكد القرار.

الدقيقة 78: سيطرة من فريق ليفربول على اللقاء بشكل كامل.

الدقيقة 82: محمد صلاح يسجل الهدف الثالث في مرمى ليستر سيتي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 9+90: نهاية المباراة.