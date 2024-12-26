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لحظة بلحظة مباراة ليفربول وليستر سيتي.. 2-1

10:21 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    ليفربول وليستر
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    داروين نونيز (1)
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    ماك أليستر (1)
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    كودي جاكبو (1)
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متابعة- يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول نظيره فريق ليستر سيتي اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب الأنفيلد

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.

تشكيل ليفربول في مباراة الليلة أمام ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير في

الدفاع: جوميز، فان دايك، روبرتسون، أرنولد

الوسط: ماك أليستر، جونز، جرافينبيرخ

الهجوم: صلاح، نونيز، جاكبو

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: داني ورد.

خط الدفاع: جيمس جاستن- كونور كوادي- يانيك فيسترجارد- فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: بوباكاري سوماري- أوليفر سكيب.

الهجوم كيسي ماكاتير- فاكوندو بونانوتي- بلال الخنوس- جيمي فاردي.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 5: ض1غط من لاعبي ليفربول لإحراز الههدف الأول في اللقاء.

الدقيقة 6: جوردان أيو يحرز الهدف الأول لليستر سيتي.

الدقيقة 10: خطأ لصالح ليستر سيتي في وسط الملعب.

الدقيقة 12: رأسية من داروين نونيز مهاجم ليفربول ولكنها تمر اعلى العارضة.

الدقيقة 17: ركلة ركنية لصالح ليفربول نفذها أرنولد ولكنها مرت دون خطورة.

الدقيقة 26: رأسية من ربوبرتسون لاعب ليفربول ترتد من القائم الأيسر.

الدقيقة 32: ركلة ركنية لليفربول نفذها أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء، نجح دفاع ليستر في إبعادها.

الدقيقة 37: بطاقة صفراء لجو جوميز لاعب ليفربول.

الدقيقة 41: تسديدة من أرنولد لاعب ليفربول ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: فرصة هدف محقق ضائعة من محمد صلاح، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطت بالعارضة.

الدقيقة 1+45: ليفربول يحرز هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

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