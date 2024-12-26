فولهام يحقق فوزاً قاتلاً على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي هزيمة مفاجأة من فريق فولهام، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأحرز ثنائية فولهام في اللقاء كلاً من، هاري ويلسون في الدقيقة 82، قبل أن يضيف زميله رودريجو كارفاليو في الدقيقة 5+90.

وسجل هدف فريق تشيلسي الوحيد في اللقاء، اللاعب كول بالمر في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع فريق فولهام رصيده إلى النقطة رقم 28 في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة رقم 35 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

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