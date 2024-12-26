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كاف يخطر بيراميدز بموعد مواجهته الثانية أمام الترجي وطاقم التحكيم

08:19 م الخميس 26 ديسمبر 2024

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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كتبت - نهى خورشيد:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي بيراميدز رسميًا بتفاصيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر إقامة مواجهة بيراميدز والترجي الثانية يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

أسند الـ كاف إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم كونجولي بقيادة الحكم جيسي نوكونكو، ويعاونه ستيفين موتاسي مساعد أول، ومالوندي تشاني مساعد ثانٍ، فيما يتولى أندريه كولسالا من إفريقيا الوسطى مهام الحكم الرابع.

وكان الفريق الكروي بنادي بيراميدز سقط في فخ الهزيمة أمام الترجي التونسي بهدفين نظيفين في المباراة الأولى بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي بيراميدز الترجي التونسي دوري أبطال إفريقيا استاد الدفاع الجوي
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