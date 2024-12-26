20 صورة توثق حكايات لاعبين تغلبوا على السرطان

كتب ـ محمد عبدالهادي:

العديد من لاعبي كرة القدم تحدوا مرض السرطان وأظهروا قوة وإرادة كبيرة للعودة إلى الملاعب أو الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي. إليك بعض الأمثلة الملهمة:

إريك أبيدال

هو مدافع فرنسي ولاعب فريق برشلونة السابق، تم تشخيصه بورم في الكبد عام 2011، وخضع لجراحة وزرع كبد في عام 2012، ولكنه عاد للملاعب وشارك في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ستيليان بيتروف

قائد منتخب بلغاريا ولاعب أستون فيلا السابق، تم تشخيصه بسرطان الدم (اللوكيميا) عام 2012، ولكنه بعد علاج طويل، تعافى لكنه اعتزل كرة القدم بشكل رسمي.

جوناس جوتيريز

لاعب نيوكاسل يونايتد والأرجنتيني السابق، أصيب بسرطان الخصية عام 2013 وخضع للعلاج، وعاد للملاعب وشارك مع نيوكاسل بعد تعافيه في العديد من المباريات.

فرانسيسكو خافيير مونوز (تشابير)

لاعب إسباني لعب مع ليفانتي وريال بيتيس، أصيب بسرطان الخصية عام 2008، تعافى وعاد لمواصلة مسيرته في الملاعب.

ماركو روس

لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، تم اكتشاف إصابته بسرطان الخصية عام 2016 خلال فحص المنشطات، خضع للعلاج وعاد للملاعب بعد فترة قصيرة.

أرنود دوجيت

لاعب فرنسي أصيب بسرطان الدماغ، استمر في محاربة المرض مع دعم كبير من الوسط الرياضي.

سيلفيو بروللي

لاعب برازيلي لعب لفريق سانتوس وغيره، أصيب بسرطان الغدد الليمفاوية.، ونجح في العلاج وعاد للملاعب لفترة قبل أن يعتزل ويتحول للعمل في التدريب.

ديفيد بروكس

لاعب منتخب ويلز ونادي بورنموث الإنجليزي، تم تشخيصه بسرطان الغدد الليمفاوية عام 2021، تلقى العلاج وأعلن تعافيه في 2022، وعاد للملاعب بعد ذلك.

مانولو بورتانوفا

لاعب إيطالي في الدوري الإيطالي، تم تشخيصه بسرطان الدم وهو في بدايات مسيرته، وتعافى تمامًا وعاد ليواصل مسيرته الكروية.

أدم ستانسفيلد

لاعب إنجليزي سابق لعب لفريق إكستر سيتي، عانى من سرطان القولون وتوفي في 2010، إرثه مستمر من خلال مؤسسة خيرية تدعم مرضى السرطان.

شاليمار دي سوزا

لاعب برازيلي في الدرجة الثانية، وأصيب بسرطان الخصية لكنه تغلب عليه بعد العلاج، وأصبح مصدر إلهام للعديد من الشباب.

إدواردو بيريزو

مدرب أرجنتيني ولاعب سابق، أثناء عمله كمدرب لإشبيلية، أعلن إصابته بسرطان البروستاتا، خضع للعلاج وتعافى واستمر في مسيرته التدريبية.

خوليو سيزار موراليس

لاعب أوروجواياني سابق، واجه معركة مع سرطان الكبد لكنه تمكن من التغلب عليه وعاد للعمل كمدرب.

فيرناندو ريكسن

لاعب هولندي دولي سابق، أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، رغم أن هذا المرض ليس سرطانًا، إلا أن معركته مع المرض استمرت لسنوات وأصبحت رمزًا للصمود.

سيباستيان هالر

المهاجم الإيفواري ولاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني حاليًا، في يوليو 2022، وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد مع فريقه الجديد بوروسيا دورتموند، تم تشخيص هالر بسرطان الخصية.

خضع هالر لعمليتين جراحيتين وسلسلة من جلسات العلاج الكيميائي، بعد حوالي 6 أشهر من التشخيص، عاد هالر للتدريبات في يناير 2023، وشارك في أول مباراة رسمية مع دورتموند في يناير 2023 بالدوري الألماني.