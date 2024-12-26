تغطية خاصة.. ماذا يحدث في مباريات اليوم من جولة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي؟

كتب - يوسف محمد:

انطلقت اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، التي تعرف بجولة البوكسينج داي، هي الجولة التي تبدأ يوم 26 ديسمبر الجاري.

وبدأت مباريات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بمباراة جمعت بين فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون وانتهت بالتعادل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت نتائج مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي كالتالي:

مانشستر سيتي ضد إيفرتون (1-1).

ساوثهامبتون ضد وست هام (0-1).

نوتنجهام ضد توتنهام (1-0).

نيوكاسل ضد أستون فيلا (3-0).

تشيلسي ضد فولهام (1-2).

بورنموث ضد كريستال بالاس (0-0).