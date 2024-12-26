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كريستال بالاس يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيًا أمام بورنموث

07:05 م الخميس 26 ديسمبر 2024

كريستال بالاس وبورنموث

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بورنموث وكريستال بالاس، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة محاولات عديدة من كلا الفريقين لخطف هدف الفوز، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بهذه النتيجة توقف بورنموث عند المركز السادس برصيد 29 نقطة، جمعها من 18 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 5.

على الجانب الأخر تواجد فريق كريستال بالاس في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة، جمعها من 18 مباراة، بعدما فاز في 3 مباريات فقط وتعادل في 8 وخسر 7 مواجهات.

الدوري الإنجليزي البريميرليج بورنموث وكريستال بالاس جولة البوكسينج داي
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