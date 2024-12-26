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"مع زوجاتهم".. 22 صورة من احتفال نجوم ريال مدريد بالكريسماس

06:44 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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كتبت - نهى خورشيد

حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على الاحتفال بالكريسماس رفقة زوجاتهم وأبنائهم، في أجواء عائلية خاصة ورائعة.

وشارك نجوم الملكي عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من احتفالهم بالكريسماس وعلى رأسهم ميليتاو، كورتوا، كارفخال، لوكا مودريتش، وغيرهم…

ويستعد الفريق الكروي بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، يوم الجمعة المقبل في المواجهة المؤجلة من الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الكروي بنادي ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد احتفال الكريسماس الدوري الإسباني
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