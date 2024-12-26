تقارير: مصطفى محمد على رادار بانثنياكوس اليوناني.. واللاعب يغازل الأهلي

"تقدم و3 سنوات".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، أن المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق باناثينايكوس اليوناني، يرغب في ضم النجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، لفريقه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت 24" اليونانية، أن المدرب البرتغالي وضع مصطفى محمد ضمن اهتماماته لتدعيم صفوف الفريق اليوناني في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن مصطفى محمد يقوم بمغازلة النادي الأهلي، من أجل المشاركة رفقة الفريق في كأس العالم للأندية 2025، رغم ذلك إلا أن اللاعب حتى الأن يرغب في الاستمرار في أوربا وفي أحد الدوريات الكبرى إن أمكن.

وأضافت الصحيفة، باناثينايكوس ينتظر موقف مصطفى محمد، خاصة وأنه لا يمتلك عروضاً من الدوريات الكبرى في الوقت الحالي، بالإضافة إلى قيمة عقده، التي تتناسب مع النادي اليوناني.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة نادي نانت في الاستغناء عن اللاعب المصري، سواء بالإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشارك مصطفى محمد رفقة فريق نانت في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.