الكاظمة الكويتي يعلن التعاقد مع مهاجم الزمالك السابق

"تقدم و3 سنوات".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

"مع زوجاتهم".. 22 صورة من احتفال نجوم ريال مدريد بالكريسماس

كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي الكاظمة الكويتي اليوم الخميس، التعاقد مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك الأسبق، وذلك لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ونشر نادي الكاظمة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":" مرحباً محترفنا الجديد".

بالإضافة إلى بوستر خاص بتوقيع العقود:" المهاجم البنيني سامسون اكينيولا يوقع عقده مع كاظمة في معسكر الدوحة بحضور أمين الصندوق ورئيس جهاز الكرة السيد/ عمر الملا".

وانضم سامسون إلى صفوف الزمالك في سبتمبر 2022، وشارك مع الفريق في 37 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف.

وفي سياق متصل، يحتل الكاظمة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الكويتي برصيد 10 نقاط، جمعها من خوض 9 مباريات حتى الآن.