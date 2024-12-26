أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون (فيديوهات)

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كتبت-هند عواد:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بيرناردو سيلفا التسجيل لصالح مانشستر سيتي في شباك إيفرتون، في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

بيرناردو سيلفا يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك إيفرتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشسترسيتي_ايفرتون pic.twitter.com/91Ygj2cnEQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2024

وبعد مرور‏ 22 دقيقة، عادل إليمان نداي النتيجة لصالح إيفرتون، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28، في المركز السادس، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ15، برصيد 17 نقطة.