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أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون (فيديوهات)

04:48 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إيليمان ندياي
  • عرض 9 صورة
    برناردو سيلفا
  • عرض 9 صورة
    جوردان بيكفورد يتصدى لركلة جزاء إرلينج هالاند
  • عرض 9 صورة
    دومينيك كالفيرت لوين وإيرلينج هالاند
  • عرض 9 صورة
    محاولة برناردو سيلفا الانزلاقية تصطدم بجاراد برانثويت وتسكن شباك جوردان بيكفورد
  • عرض 9 صورة
    جوردان بيكفورد يتصدى لركلة جزاء إرلينج هالاند
  • عرض 9 صورة
    محاولة برناردو سيلفا الانزلاقية تصطدم بجاراد برانثويت وتسكن شباك جوردان بيكفورد
  • عرض 9 صورة
    جوردان بيكفورد قبل أن يتصدى لركلة جزاء إرلينج هالاند
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كتبت-هند عواد:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، بالتعادل الإيجابي 1-1، والتي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بيرناردو سيلفا التسجيل لصالح مانشستر سيتي في شباك إيفرتون، في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وبعد مرور‏ 22 دقيقة، عادل إليمان نداي النتيجة لصالح إيفرتون، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 28، في المركز السادس، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ15، برصيد 17 نقطة.

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز بيرناردو سيلفا
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