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بعد غياب 222 يوما.. علي معلول يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية

03:27 م الخميس 26 ديسمبر 2024

علي معلول

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كتب-مصراوي:

يستعيد الأهلي محترفه التونسي علي معلول، الذي تعرض للإصابة بوتر أكيليس قبل 222 يوما، بالتحديد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، يوم 18 مايو.

وقال مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "علي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية للأهلي، غدا الجمعة، بشكل كامل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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علي معلول تدريبات الأهلي الجماعية نهائي دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي
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