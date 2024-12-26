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"70 بطاقة صفراء و4 هزائم".. ماذا يفعل محمود البنا في مباريات الأهلي؟

03:16 م الخميس 26 ديسمبر 2024

محمود البنا

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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه كلا أحمد حسام طه مساعد أول وهاني خيري مساعد ثاني، فيما يكون محمد يوسف حكما رابعا.

وأدار محمود البنا 49 مباراة للأهلي، فاز الفريق في 37 منها، وخسر في 4 مواجهات، فيما سيطر التعادل على 8 مباريات، وأشهر البنات 70 بطاقة صفراء في مواجهات الأهلي، و 3 بطاقات حمراوات.

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