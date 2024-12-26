العثور على جثة سيدة في ملعب بإسبانيا

كتبت-هند عواد:

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بالعثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 63 عاما، في ملعب لا كارتوخا في العاصمة الإشبيلية، الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم 2030.

وذكر موقع "Sevilla" الإسباني، أنه تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، أبلغت عائلتها عن اختفائها قبل يومين، ولكن لم تظهر عليها علامات إجرام.

وأضاف الموقع، أن خدمة طوارئ الأندلس 112، تلقت اتصالا من شخص، يقول إن هناك امرأة في حالة فقدان للوعي داخل الباب رقم 16 للملعب.

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