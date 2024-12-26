لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

العثور على جثة سيدة في ملعب بإسبانيا

02:36 م الخميس 26 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أفادت تقارير صحفية إسبانية، بالعثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 63 عاما، في ملعب لا كارتوخا في العاصمة الإشبيلية، الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم 2030.

وذكر موقع "Sevilla" الإسباني، أنه تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، أبلغت عائلتها عن اختفائها قبل يومين، ولكن لم تظهر عليها علامات إجرام.

وأضاف الموقع، أن خدمة طوارئ الأندلس 112، تلقت اتصالا من شخص، يقول إن هناك امرأة في حالة فقدان للوعي داخل الباب رقم 16 للملعب.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

هل يجري محمد حمدي عملية جراحية؟.. شقيقه يكشف آخر المستجدات

0

إسبانيا ملعب لا كارتوخا نهائيات كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء
اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد