"تقدم و3 سنوات".. مستجدات في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

كشف تقارير صحيفة إنجليزي، مستجدات في مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مع الريدز، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

وذكرت موقع " Fichajes"، أن ليفربول أحرز تقدما في مسألة تجديد تعاقد محمد صلاح، ويوجد اتفاق حاليا بين الثنائي، بشأن العقد الجديد.

وأضاف الموقع، أن محمد صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول، حتى عام 2028، ومن المقرر أن يتم التأكيد الرسمي قريبا.

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