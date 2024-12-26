لاعب الزمالك يمكن أن يشارك في كأس العالم للأندية 2025

كتب-مصراوي:

يمكن أن يشارك أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو من العام المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": " التونسي سيف الدين الجزيري يمكن أن يشارك في كأس العالم للأندية، عن طريق الوداد المغربي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب".

وينتهي عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للتونسي التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

ويشارك الوداد المغربي، في كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، مانشستر سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.