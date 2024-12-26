لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك يمكن أن يشارك في كأس العالم للأندية 2025

01:13 م الخميس 26 ديسمبر 2024

شعار نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يمكن أن يشارك أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو من العام المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": " التونسي سيف الدين الجزيري يمكن أن يشارك في كأس العالم للأندية، عن طريق الوداد المغربي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب".

وينتهي عقد سيف الدين الجزيري مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للتونسي التوقيع لأي ناد، في يناير المقبل.

ويشارك الوداد المغربي، في كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، مانشستر سيتي الإنجليزي، العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

لاعب الزمالك وكأس العالم كأس العالم للأندية سيف الدين الجزيري الوداد المغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد