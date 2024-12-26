الزمالك: "الاهتمام بملف التجديد لزيزو مبالغ فيه"

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن التعاقد مع صفقات خلال انتقالات يناير، وحقيقة تحديد عقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "كريستيان جروس يتواصل مع إدارة الزمالك بشكل مستمر، بخصوص الصفقات، وحقه معرفة مستويات وأداء اللاعبين لتحديد احتياجاته".

وأضاف: "الإدارة يكون لها أولويات تبدأ بالتزامات ومستحقات اللاعبين، ثم تجديد عقود اللاعبين وضم صفقات جديدة بالإضافة إلى الغرامات، وسنسعى لتدعيم الفريق في يناير المقبل".

وأتم تصريحاته: "كل ما يثار عن تجديد عقد زيزو اجتهادات، عشرات اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ولا أحد يتحدث عنهم وليس زيزو فقط، لا نريد الضغط على زيزو، فهو لاعب محترف ويعلم أدواره والاهتمام بملف تجديد زيزو مبالغ فيه".