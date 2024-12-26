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"تفوق أحمر وزكريا الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام المصري البورسعيدي

08:18 ص الخميس 26 ديسمبر 2024
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    الأهلي والمصري البورسعيدي
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    الأهلي مع المصري البورسعيدي
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    مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي
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    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    مران النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي والبنك
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    النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي (3)
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    لاعبو النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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    المدير الفني للنادي الأهلي
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    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط جمعهم من 4 مباريات، فيما يأتي المصري في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات بالمسابقة.

وتعد هذه هى المواجهة رقم 113 التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، في مختلف البطولات والمسابقات.

وتمكن الأهلي خلال 112 مباراة سابقة أمام المصري، طبقاً لموقع "ترانسفير ماركت"، من تحقيق الفوز في 68 مباراة، فيما تلقى الهزيمة 15 مباراة وحضر التعادل في 29 مباراة بين الفريقين.

ونجح لاعبو النادي الأهلي، في تسجيل 170 هدفاً في مرمى فريق المصري البورسعيدي، فيما تلقت شباكهم 78 هدفاً.

ويتقاسم الرباعي، أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمصري السابق، أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، بالإضافة إلى علاء ميهوب لاعب الأحمر السابق أيضاً، صدارة هدافي مواجهات الفريقين معاً عبر التاريخ، برصيد برصيد 4 أهداف لكلاً منهم.

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