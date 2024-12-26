جدول مباريات البوكسينح داي.. 10 مواجهات مشتعلة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح على موعد مع إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

تعود جولة بوكسينج داي من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حاملة معها إثارة لا تُضاهى ومواجهات قوية بين كبار الفرق، ليكون عشاق الكرة على موعد مع يومين من المنافسة الساخنة والأجواء الاحتفالية التي تميز هذه الجولة السنوية.

وتبدأ منافسات الجولة اليوم الخميس، 26 ديسمبر 2024، بثماني مواجهات مثيرة وفق الجدول التالي:

مانشستر سيتي × إيفرتون.. الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر.

بورنموث × كريستال بالاس.. الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

تشيلسي × فولهام.. الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا.. الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

نوتنجهام فورست × توتنهام.. الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

ساوثهامبتون × وست هام يونايتد.. الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد.. الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.

ليفربول × ليستر سيتي.. الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر.

مباريات يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

برايتون × برينتفورد.. الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

آرسنال × إيبسويتش تاون.. الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر.