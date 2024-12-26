لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
14:30

ايفرتون

جميع المباريات

إعلان

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

07:33 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

كرة قدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تقام اليوم الخميس 26 ديسمبر،العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزهم اقامة اربع مباريات في الدوري المصري.

كما يقام اليوم ايضا 8 مباريات، في إطار منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

الدوري المصري الممتاز

سموحة ضد غزل المحلة.. 5 مساء.. "أون تايم سبورتس "2

البنك الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا…5 مساء.. "أون تايم سبورتس 1".

المصري ضد الأهلي…8 مساء.. "أون تايم سبورتس 1".

بتروجيت ضد الجونة..8 مساء.. "أون تايم سبورتس 2".

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد ايفرتون..2:30 مساء.. بي إن سبورتس 1".

بورنموث ضد كريستال بالاس..5 مساء.. "بي إن سبورتس".

تشيلسي ضد فولهام..5 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

نيوكاسل يونايتد ضد استون فيلا..5 مساء.. "بي إن سبورتس".

نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبر..5 مساء.. بي إن سبورتس 2".

ساوثهامبتون ضد وست هام يونايتد..5 مساء.. "بي إن سبورتس".

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد..7:30 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

ليفربول ضد ليستر سيتي..10 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

جدول مباريات اليوم الدوري المصري الدوري الإنجليزي البريميرليج الأهلي والمصري البورسعيدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال رونالدو بالكريسماس.. الحضري في الجيم.. سيارة حجازي

إعلان

إعلان