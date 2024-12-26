جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 26 ديسمبر،العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزهم اقامة اربع مباريات في الدوري المصري.

كما يقام اليوم ايضا 8 مباريات، في إطار منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

الدوري المصري الممتاز

سموحة ضد غزل المحلة.. 5 مساء.. "أون تايم سبورتس "2

البنك الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا…5 مساء.. "أون تايم سبورتس 1".

المصري ضد الأهلي…8 مساء.. "أون تايم سبورتس 1".

بتروجيت ضد الجونة..8 مساء.. "أون تايم سبورتس 2".

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي ضد ايفرتون..2:30 مساء.. بي إن سبورتس 1".

بورنموث ضد كريستال بالاس..5 مساء.. "بي إن سبورتس".

تشيلسي ضد فولهام..5 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

نيوكاسل يونايتد ضد استون فيلا..5 مساء.. "بي إن سبورتس".

نوتنجهام فورست ضد توتنهام هوتسبر..5 مساء.. بي إن سبورتس 2".

ساوثهامبتون ضد وست هام يونايتد..5 مساء.. "بي إن سبورتس".

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد..7:30 مساء.. "بي إن سبورتس 1".

ليفربول ضد ليستر سيتي..10 مساء.. "بي إن سبورتس 1".