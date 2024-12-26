لعنة تاريخية تطارد مانشستر سيتي في البوكسينج داي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة من العيار الثقيل اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي مع نظيره فريق إيفرتون، بملعب الاتحاد، في جولة "البوكسينج داي" التي تتزامن مع أعياد الكريسماس.

ويسعى مانشستر سيتي لتجاوز الأزمة التي يعاني منها في الدوري الإنجليزي في الآونة الأخيرة، حيث لم يحقق سوى 4 نقاط في آخر 8 جولات، مما أثر على ترتيبه في جدول الدوري.

وبهذا، أصبح الفريق يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد خوض 17 مباراة.

وقد سلطت شبكة "أوبتا" الضوء على ظاهرة تاريخية مثيرة، مفادها أن الفرق التي تحتل المركز السابع في جدول الدوري بحلول عيد الميلاد لا تتمكن من إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.

هذا يعني أن مانشستر سيتي يواجه تحدياً كبيراً في كسر هذه اللعهة والسعي نحو ضمان مكانه بين الأربعة الكبار، وهو ما يعزز فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومنذ موسم 2011-2012، عندما فاز بلقب الدوري الإنجليزي، لم يغب مانشستر سيتي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، ويأمل في الاستمرار في هذا المسار رغم التحديات الحالية.