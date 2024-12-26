حصاد خليجي 26 عقب ختام الجولة الثانية.. صراع التأهل يشتعل

كتب ـ محمد عبدالهادي:

شهدت منافسات خليجي 26 في الأيام الماضية العديد من المباريات المثيرة والتي أظهرت مستوىً فنيًا عاليًا بين المنتخبات المشاركة.

ومع انتهاء مباريات الجولة الثانية، أصبحت المنافسات أكثر سخونة، حيث تم تحديد بعض ملامح فرق الصدارة وفرص التأهل.

فيما يلي نظرة على حصاد الجولة الثانية من البطولة وترتيب المنتخبات:

السعودية تنتفض والبحرين تواصل نتائجها الإيجابية

نجح المنتخب السعودي في عودته للمنافسة بعدما خسر في الجولةالأولي من البحرين، حيث حقق فوزًا مهمًا في مباراته الثانية، ليعود من لعيد للمنافسة في البطولة.

بينما واصل المنتخب البحريني أداءه الثابت بفوز آخر، ليكون هو المنتخب الوحيد الذي فاز في أول جولتين مما جعله يضع قدمًا في المراحل المتقدمة من البطولة.

نتائج مباريات الجولة الثانية

بداية الجولة الثانية التي انطلقت الثلاثاء، شهدت فوز منتخب عمان على نظيره منتخب قطر بهدفين لهدف، كما حقق منتخب الكويت فوزه الأول بالبطولة على نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة 2_1.

وفي اليوم الثاني، نجح منتخب السعودية في تحقيق فوزا مثيرا على نظيره منتخب اليمن بنتيجة 3_2، كما خسر منتخب العراق بنتيجة 2_0 من منتخب البحرين.

صراع التأهل يشتعل

على الرغم من مرور جولتين فقط، إلا أن المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي أصبحت مشتعلة حيث لا يزال العديد من المنتخبات، مثل الكويت والعراق والسعودية في حاجة إلى تحقيق الفوز في الجولة الثالثة لضمان المنافسة على التأهل للدور التالي.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية

المجموعة الأولى:

المركز الأول: منتخب عمان برصيد 4 نقاط

المركز الثاني: منتخب الكويت برصيد 4 نقاط

المركز الثالث: منتخب الإمارات نقطة وحيدة

المركز الرابع: منتخب قطر نقطة وحيدة

المجموعة الثانية:

المركز الأول: منتخب البحرين برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: منتخب السعودية برصيد 3 نقاط

المركز الثالث: منتخب العراق برصيد 3 نقاط

المركز الرابع: منتخب اليمن بدون نقاط

أبرز النجوم في البطولة

شهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين، كان أبرزهم مهاجم منتخب عمان الذي سجل 3 أهداف حتي الأن، وكذلك اللاعب على جعفر مدن مهاجم منتخب البحرين الذي سجل هدفين، واخيرا مصعب الجوير لاعب السعودية صاحب الهدفين.