عندما سقطت الفرق الكبرى.. أغرب نتائج البوكسينج داي في الدوري الإنجليزي 1963

حسام عاشور: دخلت في اكتئاب 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

تُعد جولة "البوكسينج داي" من أكثر المناسبات الكروية انتظارًا في الدوري الإنجليزي، إذ ترتبط بذكريات مميزة وأحداث تاريخية.

وتظل جولة "البوكسينج داي" لعام 1963 واحدة من أغرب وأكثر الجولات إثارة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث جمعت بين النتائج العريضة والأهداف الغزيرة والمفاجآت الكبيرة، لتبقى محفورة في ذاكرة عشاق اللعبة إلى الأبد.

نتائج صادمة وغير متوقعة بجولة 1963

في هذه الجولة المثيرة، حقق نادي فولهام فوزًا كاسحًا على إيبسويتش تاون بنتيجة 10-1، وهي إحدى أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر، تلقى مانشستر يونايتد، الفريق الذي يُعتبر أحد أعظم أندية الدوري عبر العصور، هزيمة قاسية أمام بيرنلي بنتيجة 6-1، في واحدة من أسوأ خسائره على الإطلاق.

أما ليفربول، فنجح في سحق ضيفه ستوك سيتي بنتيجة 6-1 أيضًا، في حين تمكن تشيلسي، الذي كان فريقًا حديث العهد بالمنافسة آنذاك، من هزيمة بلاكبول، فريق الأسطورة ستانلي ماثيوز، بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب بلاكبول.

مباريات مثيرة وأهداف غزيرة

شهدت الجولة أيضًا سقوط وست هام يونايتد على ملعبه أمام بلاكبيرن روفرز بنتيجة 8-2، بينما انتهت مواجهة توتنهام خارج أرضه أمام وست بروميتش ألبيون بالتعادل المثير 4-4.

وفي بقية المباريات، فاز ليستر سيتي على إيفرتون 2-0، وتغلب شيفيلد وينزداي على بولتون بنتيجة 3-0، بينما تعادل ولفرهامبتون مع أستون فيلا 3-3، ليكتمل يوم حافل بالأهداف والمفاجآت.

النتائج الكاملة لجولة البوكسينج داي عام 1963

بلاكبول 1-5 تشيلسي

بيرنلي 6-1 مانشستر يونايتد

ليستر سيتي 2-0 إيفرتون

فولهام 10-1 إيبسويتش تاون

ليفربول 6-1 ستوك سيتي

شيفيلد وينزداي 3-0 بولتون

وست بروميتش ألبيون 4-4 توتنهام

وست هام يونايتد 2-8 بلاكبيرن

ولفرهامبتون 3-3 أستون فيلا