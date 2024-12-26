7 ثلاثيات لا تُنسى في الدوري الإنجليزي.. تاريخ جولة البوكسينج داي

حسام عاشور: دخلت في اكتئاب 8 أشهر بعد رحيلي عن الأهلي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز خلال جولات "البوكسينج داي"، التي تُقام سنويًا في 26 ديسمبر عقب "الكريسماس"، تسجيل 7 ثلاثيات "هاتريك" فقط عبر تاريخه، وفقًا لإحصائيات شبكة "سكواكا".

تُعد "البوكسينج داي" مناسبة كروية خاصة، حيث تُقام مباريات مكثفة، في وقت تتوقف فيه معظم الدوريات الأخرى.

وكان الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال، أول من سجل هاتريك في "البوكسينج داي" عام 2000، في فوز فريقه 6-1 على ليستر سيتي.

وتبعه كيفن فيليبس في الجولة ذاتها، بتسجيل هاتريك لسندرلاند ضد برادفورد سيتي، وبي فاولر أضاف اسمه للقائمة عام 2001 مع ليدز يونايتد أمام بولتون، بينما جاء الدور على ديميتار برباتوف في 2011، مسجلًا هاتريك مع مانشستر يونايتد ضد ويجان أتلتيك.

وفي العام التالي، سجل جاريث بيل أول هاتريك له مع توتنهام في فوز على أستون فيلا 4-0، هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الحالي، فأحرز هاتريك مع توتنهام في 2017 أمام ساوثهامبتون، بينما كان النيوزيلندي كريس وود أحدث المنضمين للقائمة، بعدما سجل هاتريك لنوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد في موسم 2023-2024.

قائمة الهدافين تشمل:

تييري هنري (2000) ضد ليستر سيتي.

كيفن فيليبس (2000) ضد برادفورد.

روبي فاولر (2001) ضد بولتون.

ديميتار برباتوف (2011) ضد ويجان.

جاريث بيل (2012) ضد أستون فيلا.

هاري كين (2017) ضد ساوثهامبتون.

كريس وود (2023) ضد نيوكاسل.