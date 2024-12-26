ملف مصراوي.. إصابة سليم واستبعاد كهربا.. ريمونتادا السعودية.. احتفال صلاح بالكريسماس

كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

السعودية تحقق فوزاً صعباً على اليمن بثلاثية في بطولة كأس الخليج

نجح منتخب السعودية في قلب الطاولة على نظيره منتخب اليمن، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج "خليجي 26". (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بشجرة وبيجاما موحدة".. صلاح يحتفل مع أسرته بالكريسماس

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بالكريسماس، رفقة زوجته وبناته "مكة وكيان". (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بعد الزيادة".. مصدر يكشف مرتبات الحكام في الدوري المصري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، المقابل المادي الذي يحصل عليه حكام الدوري المصري، نظيره إدارتهم للمباريات بعد زيادته. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

جلسة مع الخطيب واكتئاب 8 أشهر.. كيف انتهت رحلة حسام عاشور مع الأهلي

عادت أزمة حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، على الساحة الرياضية من جديد، بعدها خرج اللاعب وروى باكيا، تفاصيل انتهاء مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

سبب استبعاد كهربا و9 نجوم من قائمة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وسط غياب عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء عن القائمة. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

منصب لحسن شحاتة.. قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم في ثاني اجتماعاته

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس/هاني أبو ريدة، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بحضور جميع الأعضاء، وشهد الاجتماع طلب وليد العطار الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب آخر، لهذا قدم الاتحاد مهمة المنسق للمجلس له. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

رسميا.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة رضا سليم

أعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بيان رسمي، تفاصيل إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

ما هو مرض السرطان المستقيم الذي يُعاني منه إبراهيم شيكا؟

يعاني إبراهيم الجمال "شيكا"، ناشئ نادي الزمالك السابق، من مرض "السرطان المستقيم"، وهو ما أثار تساؤلات واهتمامًا كبيرًا في الوسط الرياضي حول طبيعة هذا المرض وكيفية تأثيره على صحة المصابين به. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"ظهور في قصر الكبابجي وبرج القاهرة".. هل يقترب بونجاح من صفوف الأهلي؟

أثارت تواجد النجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري، ومشعل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، بالقاهرة جدل عشاق وجماهير القلعة الحمراء، بعد أنباء مفاوضات إدارة الأهلي معه. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"داخل على جواز".. تعليق غاضب من لاعب المنصورة بعد تطور أزمة تعديه على مدربه

علق أحمد شاهين لاعب المنصورة، على تطور أزمته بعد واقعة تعديه على علاء نوح المدير الفني للفريق بسبب استبداله بعد 5 دقائق فقط من مشاركته في أحد لقاءات القسم الثاني. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بينهم محمد صلاح.. كيف احتفل لاعبو الدوري الإنجليزي بالكريسماس؟ (فيديوهات)

قامت عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بزيارة المستشفيات والجمعيات الخيرية، خلال الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، منها ليفربول.(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا..)