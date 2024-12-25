منتخب البحرين يفوز على العراق بثنائية في كأس الخليج العربي

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انتهت مباراة البحرين والعراق التي اقيمت اليوم الاربعاء، في الجولة الثانية في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي، بفوز المنتخب البحريني علي نظيره العراقي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب جابر الاحمدي.

وسجل ثنائية البحرين في اللقاء، علي مدن في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البحريني رصيده إلى النقطة رقم 6 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد منتخب العراق عند النقطة رقم 3، في المركز الثالث.

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