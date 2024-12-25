"صلاح يسعى لرقم تاريخي".. ماذا ينتظر الأندية واللاعبين في جولة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي؟

كتب ـ محمد عبدالهادي:

تستعد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لخوض مباريات مثيرة في يوم بوكسينج داي، والذي يعد واحدًا من أبرز الأيام في تقويم كرة القدم الإنجليزي، التي تعد أحد الجوالات المميزة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنتظر الفرق الإنجليزية الكبيرة الكثير من التحديات في جولة البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي، التي قد تحدد مصير هذه المباريات المثيرة، بما في ذلك تحديات الفرق الكبرى.

مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون

وتبدو هذه مباراة الانتفاضة لفريق بيب جوارديولا، بعد سلسلة تعادلات سلبية متتالية ضد أرسنال وتشيلسي وتراجع مستوى الفريق وخسارة تسع مباريات من آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.

حيث يُعاني فريق إيفرتون من العقم التهديفي حيث سجل فقط 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي، مما يجعل فرصتهم ضئيلة لتسجيل أكثر من هدف في شباك السيتي.

ظهور جوريتش مدرب ساوثهامبتون الجديد

وتم تعيين إيفان جوريتش مدربًا جديدًا لساوثهامبتون على عقد لمدة 18 شهرًا، وسيخوض أول مباراة له في البوكسينج داي.

فولهام أمام فرصة لإنهاء سلسلة النتائج السلبية أمام تشيلسي

ويمتلك سجل سيء ضد تشيلسي، حيث فازوا فقط مرتين في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي.

هذه المواجهة قد تكون لديهم فرصة لكسر هذه السلسلة السلبية بعدما لم يتلقي الفريق الخسارة في آخر خمس مباريات في الدوري.

بورنموث أمام فرصة مواصلة الفوز المتتالي

حقق بورنموث أربع انتصارات في آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي، مما وضعهم في المركز الخامس، سيكونوا على موعد أمام كريستال بالاس في يوم بوكسينج دي لتحقيق الفوز السادس والاقتراب من المراكز الأوروبية.

أستون فيلا يبحث عن كسر لعنة مبارياته خارج الديار

ويعاني فريق أستون فيلا بسبب سوء النتائج الأخيرة له خارج أرضه، فقد خسروا آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي، يبحث في مباراته أمام نيوكاسل لكسر هذه السلسلة في جولة البوكسينج داي.

هل سيصل صلاح إلى 100 هدف في أنفيلد؟

ويمر فريق ليفربول بفترة رائعة، وفوزهم قد يكون على حساب ليستر سيتي، حيث يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد للوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي على أرضه. " ملعب الأنفيلد".

برايتون يبحث عن كسر سلسلة النتائج السلبية

ولم ينتصر فريق برايتون في آخر خمس مباريات، سيحاول استعادة نغمة الانتصارات ضد برينتفورد، الذي يواجه صعوبة كبيرة في المباريات الخارجية.

أول مباراة لارسنال في غياب ساكا

وتلقى أرسنال خبرًا سيئًا بإصابة بوكايو ساكا، وسيخوض الفريق مباراته في البوكسينج داي أمام إيبسويتش تاون، والتي ستكون أول مواجهة بدون نجمه ساكا.

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